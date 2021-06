Les opportunités de coopération dans le secteur des hydrocarbures et les possibilités de promouvoir des relations mutuellement bénéfiques ont été au centre des travaux de la rencontre d'affaires organisée lundi entre des opérateurs économiques danois et le groupe Sonatrach.

Selon un communiqué de la compagnie nationale des hydrocarbures, cet évènement a été "l’occasion pour le groupe Sonatrach de partager avec les sociétés danoises les opportunités de coopération dans le secteur des hydrocarbures, et de voir ensemble les possibilités de promouvoir des relations mutuellement bénéfiques".

Tenue par visio-conférence, cette rencontre d'affaires a été ouverte par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et l'ambassadeur du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, a précisé la même source. Quatre (04) forums sectoriels simultanés ont été tenus et ont porté sur les énergies nouvelles, les services, l’équipement et le financement, a ajouté le communiqué.

Cette rencontre a été organisée par le Groupe Sonatrach, en collaboration avec la Mission économique auprès de l’Ambassade du Danemark en Algérie et l’Agence danoise State of Green.