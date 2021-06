Le Théâtre régional d’Oran (TRO) Abdelkader Alloula entend organiser une tournée à travers cinq villes du pays avec des pièces dédiées spécialement aux enfants durant la saison estivale, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement culturel.

Le TRO sera l’hôte des villes de Mascara, Saïda, Aïn Sefra, Mécheria et Béchar pour présenter une série de représentations dans le théâtre des marionnettes destinées aux enfants qui coïncide avec la saison estivale, a indiqué la même source.

Les enfants seront au rendez-vous avec les pièces théâtrales "Kitar Dounia" et "Pinocchio", une production théâtrale de l’établissement suscité, "Danses populaires" et "Jawla abra el Aalem" (Un voyage à travers le monde), produites par deux coopératives.

Ces œuvres seront à l’affiche durant une semaine dans toutes ces villes, que ce soit au niveau des espaces ouverts ou dans les salles. Par ailleurs, le théâtre régional Abdelkader Alloula a décidé de consacrer le mois de juin en cours pour les enfants d'Oran. Au programme figurent quatre pièces théâtrales, à savoir "Kitar Dounia", considérée comme une nouvelle producti on, "Pinocchio", "Asghar Minni" (Plus jeune que moi) et "Sindbad", a-t-on fait savoir.

Le programme a commencé le 1er juin en cours à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance et les représentations seront jouées quotidiennement devant quelque 250 enfants, en application des mesures sanitaires préventives contre la Covid-19. Le TRO a une capacité d'accueil de 500 places.