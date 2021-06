Le 1er projet concerne la création du Parc culturel des Aurès et sa délimitation.

Ce Parc est un espace authentique unique en son genre, de par la richesse de son patrimoine culturel qui remonte à la Préhistoire.

Le 2ème projet porte sur la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Office du Parc culturel des Aurès.

Cet Office est chargé, entre autres missions, de la protection, de la préservation et de la valorisation du patrimoine cultuel se trouvant dans le périmètre du Parc culturel, notamment en ce qui concerne l'élaboration du schéma général de l'aménagement du Parc. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une cartographie des parcs nationaux pour la protection du patrimoine culturel , végétal et historique.

Le Gouvernement est en passe de préparer le dossier de classification des parcs sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. Lors de cette réunion, il a été procédé à l'examen et au débat de projets de décrets exécutifs et d'exposés concernant les secteurs suivants: l'Intérieur, les Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, les Finances, l'Energie et les Mines, la Culture et les Arts, le Commerce, Le Tourisme et l'Artisanat, l'Environnement et l'Industrie pharmaceutique.