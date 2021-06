Neuf (09) personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers les différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié lundi par les services de la Protection civile.

Les secours de la Protection civile de la wilaya de Bejaia sont intervenus également pour l'évacuation des corps de deux personnes de sexe masculin, âgées de 34 et 30 ans, décédées suite à la chute de deux poteaux électriques de haute tension au village agricole de la commune de Timizrit.

Les unités de la Protection civile ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de 03 incendies urbains et divers au niveau des wilayas de M’sila, Mila et Médéa.

L'incendie qui s'est déclaré dans une habitation au niveau de la commune de Rouached (Mila) a causé des gênes respiratoires à une personne, prise en charge sur place, puis évacuée vers l'hôpital local.

Par ailleurs, un total de 174 agents, tous grades confondus, et 36 ambulances, ainsi que 18 engins d’incendies ont été mobilisés durant la même période par la direction générale de la Protection civile pour effectuer des opérations de sensibilisation des citoyens et de désinfection générale des quartiers à travers les 22 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Selon la même source, les unités de la Protection civile ont effectué, durant cette période, 48 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de distanciation sociale, ainsi que 32 opérations de désinfection générale à travers 9 wilayas du pays. Les opérations de désinfection ont touché l'ensemble des infrastructures, édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.