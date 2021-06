L'Algérie amorcera, après les élections législatives du 12 juin, "une nouvelle étape charnière, à même de lui assurer la stabilité politique et socio-économique et lui permettre de reprendre son rôle positif", a écrit dimanche le journal émirati "Al-Khaleej" pour qui les législatives ont été cette fois "propres" et "non entachées d'argent sale".

Dans un éditorial intitulé "Al Djazair al-Djadida" (l'Algérie nouvelle), le journal soutient que ces élections législatives "ne sont pas comme les précédentes" car intervenant "sur fond d'un Hirak populaire qui a mis fin, en 2019, à 20 ans de règne de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika", relevant qu'il s'agit des "septièmes élections parlementaires en 30 ans".

Et de faire remarquer que "l'argent sale n'a eu aucun rôle" dans ces élections où "1.200 listes ont été rejetées en raison du lien de nombreux candidats avec l'argent sale", précisant qu'en vertu de la loi, pour être éligibles, les candidats "ne doivent entretenir aucun lien avec les milieux d'argent et d'affaires véreux".

Une exigence qui a permis que les électi ons soient cette fois "propres et non entachées d'argent sale contrairement aux précédentes législatives qui ont profité à un grand nombre d'hommes d'affaires et de politiques corrompus ou impliqués dans la corruption", estime Al-Khaleej.

Les observateurs s'attendent à une percée des listes indépendantes, selon le journal qui souligne que plus de 24 millions d'Algériens avaient roit de vote pour parvenir à une assemblée législative "représentative des plus larges franges du peuple et à même d'opérer le changement escompté".