Les quotidiens paraissant à Oran ont estimé, dans leurs éditions du dimanche, que les élections législatives, tenues la veille, ont été « un nouveau jalon » dans le processus de rupture et d’édification de l’Algérie nouvelle.

Dans ce contexte, « El Djoumhouria», dans un éditorial intitulé « un processus électoral continu », a souligné qu’une nouvelle pierre a été posée, samedi, pour renforcer le processus de mise en place d’un système politique nouveau, avec l’organisation d’un scrutin pour l’élection d’un organe législatif issu de la volonté des électeurs.

« Ces derniers ont répondu à l’appel du devoir national pour exercer leur droit de vote en toute liberté et accompagner le président Abdelmadjid Tebboune dans le processus de rupture à travers un scrutin pour élire la composante d’une APN légitime à la hauteur des ambitions du peuple », écrit le journal.

« El Djoumhouria » a estimé que les élections du 12 juin sont « une importante étape » dans le parachèvement de l’édifice institutionnel, soulignant que « le Président de la république avait respecté ses engagements électoraux, constitutionnels et juridiques concernant le processus électoral accepté par la majorité de la classe politique à l’exception de ceux qui se sont abstenus ». Le même journal a consacré quinze pages entières au déroulement du scrutin à travers les wilayas du pays et à l’étranger. Les journalistes du journal ont recueilli les impressions de nombreux électeurs à la sortie des bureaux de vote.

Les personnes interrogées ont fait part de leurs attentes quant aux résultats du scrutin devant permettre l’élection de compétences avérées capables d’opérer le changement et d’exprimer les préoccupations du citoyen.

Pour sa part, « Ouest Tribune » s’est intéressé au déroulement du scrutin de ce samedi, dans la région ouest du pays, comme il a donné une bonne place à la déclaration du Président Tebboune, faite après avoir accompli son devoir électoral. « Ces élections sont un deuxième jalon dans le processus de changement et d’édification d’une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu’avant» a souligné le Chef de l’Etat, ajoutant que le prochain rendez-vous sera celui des élections locales.

Le quotidien « El Watani » a consacré, quant à lui, six pages consacrées au rendez-vous du 12 juin. Il a également fait écho des déclarations du président de l’ANIE qui a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des élections et au respect de la classe politique et des candidats indépendants qui on fait preuve de bonne pratiques politiques lors du scrutin.