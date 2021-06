L'organisation et la composition du Conseil national de la statistique ont été fixées par deux décrets exécutifs publiés au dernier journal officiel (n45).

Il s'agit du décret exécutif n21-246 du 2 juin 2021 modifiant le décret exécutif n 95-160 du 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la statistique qui stipule que le Conseil national de la statistique comprend, outre son président, un représentant de chacun des ministres chargés et de 10 personnalités désignées par le président du conseil en raison de leur qualification ou de leur connaissance du domaine de la statistique.

Le deuxième décret n21-274 du 2 juin 2021 porte sur la désignation nominative des membres du Conseil national de la statistique. En vertu de ce décret, sont désignés des représentants notamment des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie, de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l'Agriculture et du développement rural, de l'Energie et des mines ainsi que du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

Des représentants des institutions économiques vont siéger également au sein du Conseil, notamment de la Banque d'Algérie, des Douanes et du Centre national du registre du commerce.

Le Conseil national de la statistique comprend, aussi, des membres représentant le Conseil de la Nation, le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) et des représentants de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), ainsi que des représentants des organisations patronales.