Une enveloppe financière de l’ordre de 70 millions DA a été consacrer pour doter les agriculteurs de la wilaya d’El Bayadh de matériel d’irrigation agricole, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA)

Le chef de bureau organisation de la production et appui technique, Omar Rimes a indiqué, à l’APS, que cette enveloppe a été débloquée récemment dans le cadre du Fonds national du développement agricole pour l’extension des périmètres irrigués à travers les communes de la wilaya, notamment ceux réservés à différentes variétés de céréales pour augmenter la production dans cette filière agricole stratégique.

La DSA vise, à travers ce programme, a atteindre une superficie irriguée estimée à 7.500 hectares durant la saison agricole prochaine 2021-2022, soit une augmentation de 1.500 ha, a-t-on souligné. Il sera procédé prochainement à l’étude des dossiers des agriculteurs désireux bénéficier de ce soutien pour leur permettre d’acquérir le matériel et l'équipement nécessaires, notamment en ce qui concerne l’irrigation par pivot qui contribue grandement à écono miser l’eau et augmenter le rendement, a-t-on fait savoir.

A rappeler qu’une enveloppe financière de 150 millions DA a été allouée l'an dernier dans le cadre du même programme, dont ont bénéficié plus de 400 agriculteurs. Une partie importante de cette cagnotte a été réservée pour l’acquisition du matériel d’irrigation.

Le soutien de ces agriculteurs en équipements d’irrigation a contribué à augmenter les terres irriguées, cette saison, de 700 hectares, pour atteindre une superficie globale irriguée dans la wilaya d’El Bayadh de 6.000 ha, selon la même source.