Les travaux de viabilisation de la nouvelle zone d’activités de Boutlélis, à l’ouest d’Oran, ont atteint un taux d’avancement de plus de 95 pour cent, a-t-on appris du directeur de l’industrie de la wilaya, Farid Djaballah. Selon M.Djaballah, les travaux de viabilisation de la zone d’activités de Boutlélis, dédiée à l’agro-alimentaire et au secteur pharmaceutique et s’étendant sur une superficie de 19,21 hectares, sont pratiquement achevés, ajoutant que les travaux de raccordement au réseau électrique sont en cours et seront achevés dans une vingtaine de jours.

A ce propos, il a fait savoir que la direction de l’industrie a signé une convention avec Sonelgaz pour le raccordement d’une trentaine d’entreprises en cours de réalisation (deux sont en exploitation), doté d'une enveloppe de 61 millions DA.

Pour la voierie, une réévaluation financière a été faite pour le parachèvement des travaux restants, selon le même responsable, qui a souligné, en ce qui concerne la zone d’activité de Oued Tlélat, que les travaux d’alimentation en eau potable, de même que ceux liés à l’assainissement sont ach evés, avec à la clef la réalisation d’une station de relevage par les services de l’hydraulique.

Une convention a été signée avec Sonelgaz pour son alimentation en énergie électrique, a-t-il ajouté, annonçant qu’une sortie est programmée ce lundi avec les services de l’hydraulique, de la daïra de Oued Tlélat et des directions de l’environnement et de l’industrie pour s’enquérir de visu de l’opération de raccordement de la station de relevage. Par ailleurs, le même responsable a affirmé que 10 nouvelles zones d’activités dont une industrielle, inscrites au titre du programme 2016, sont concernées par la réhabilitation, faisant savoir que l’étude réalisée par le bureau d’études URBAT de Tiaret a été présentée mercredi dernier par la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran.

Il s’agit d’une étude d’exécution pour le lancement de l’opération de viabilisation de ces zones dont trois, en priorité, à savoir celles de Hassi Benokba, de haï Nedjma (ex Chteibo) et Dhayat Morsli. Les opérations de réhabilitation concernent notamment les zones d’El Kerma (19,21 ha), Sidi Chahmi (14,65 ha), Oued Tlélat (35 ha), Boufatis (20 ha), Benfréha (7,65 ha), de même que celles d’El Kerma et de Boufatis. . D’autre part, la réalisation de deux zones industrielles est prévue à Bethioua sur une superficie de 5 92 ha et à Tafraoui sur une superficie de 596 ha, selon la même source.