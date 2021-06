Il s’agit d’une série de rencontres organisées en collaboration avec la direction des services agricoles (DSA), dans le but de sensibiliser les jeunes concernés sur les facilités et les avantages offerts par l’ANADE pour réaliser leurs projets dans différentes filières agricoles, a-t-on expliqué.

Cette action de sensibilisation a trouvé un "bon" écho auprès des jeunes qui ont salué les efforts consentis dans l'accompagnement des porteurs de projets désireux d’investir dans le secteur agricole à travers la création de nouvelles exploitations agricoles et d’élevage, a-t-on fait savoir. Par souci d'examiner la possibilité de s'inscrire dans le projet de création de micro-entreprises initié par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, le ministère de la Formation et de l'Enseignement p rofessionnels a appelé l'ensemble des jeunes âgés entre 19 et 40, diplômés des établissements de la formation professionnelle, souhaitant créer leur propres entreprises à prendre contact avec les établissements de la formation professionnelle pour la mise à jour de leurs informations professionnelles avant le 25 juin en cours, a ajouté la source.

L'initiative entre dans le cadre des démarches visant à encourager les jeunes à créer leurs micro-entreprises, tout en contribuant au développement économique, local et national, a-t-on souligné à l’antenne locale de l’ANADE.