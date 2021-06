Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont récupéré, dimanche, Fataki, localité située à environ 80 kilomètres au Nord de Bunia dans le territoire de Djugu en Ituri, selon plusieurs sources locales.

Selon les sources, les miliciens de la CODECO se sont retirés de cette localité vers les localités de Masikini et Budhu d’où ils sont venus.

Le Porte-parole de l’armée en Ituri confirme l'information et indique que, les FARDC contrôlent en ce moment Fataki et ses environs. Le lieutenant Jules Ngongo qui parlait au nom du Gouverneur militaire, a par la même occasion appelé la population à faire confiance à son armée.

"Les forces armées consolident Fataki et environs pour que la reprise des activités socio-économiques reprennent comme auparavant. A l’heure actuelle, la situation est sous contrôle des Forces armées de la République Démocratique du Congo", a-t-il affirmé.