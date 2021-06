Les karatékas algériens Hocine Daikhi (-75 kg) et Lamia Matoub (+61 kg) ont été éliminés respectivement aux 8es et 16es de finale lors de la 3e journée de l'Open de Paris, dimanche. Hocine Daikhi, exempté du 1er tour, s'est imposé en 16es de finale de la poule 2 devant le Chypriote Stylianou Mathaios 6-0, avant de tomber en 8es face au Kazakh Yuldashev Daniyar 1-2.

Pour sa part, Lamia Matoub a dominé en 32es de finale de la poule 1, Rodriguez Ogando Pamela (République dominicaine) 1-0, avant de perdre devant Keinanen Titta (Finlande) 1-2. Samedi, les trois karatékas algériens Chaîma Midi (-61 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Hakim Haoua (kata), engagés lors de la 2e journée de l'Open de Paris, avaient été éliminés dès les premiers tours de la compétition. Idem pour leurs compatriotes Sami Tas (-67 kg), Widad Draou (-55 kg) et Kamilia Hadj Saïd (kata), vendredi lors de la journée inaugurale de ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020. Huit athlètes ont représenté le karaté algérien à l'Open de Paris, avec l'objectif d'améliorer leur classement olympique notamment, en vue d'u ne possible qualification au rendez-vous nippon.

Plus de 400 athlètes sont en lice pour décrocher les 24 billets (les trois meilleurs des huit catégories de poids) qualificatifs aux JO de Tokyo.