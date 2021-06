L'Athlète algérien de la lutte gréco-romaine, Sid Azara Bachir (87 Kg), a terminé à la cinquième place de l'Open international de Varsovie (Pologne) qui a pris fin dimanche soir. Déjà qualifié aux JO de Tokyo, Azara a raté de peu la médaille de bronze après avoir mené tout au long de son duel devant le Turc Metehan Bazar.

L'Algérien a présenté une très belle prestation lors de ce tournoi international qui a vu la présence des meilleurs athlètes de la discipline, notamment ceux de la lutte gréco-romaine.

Huit athlètes algériens (4 en lutte gréco-romaine et 4 en lutte libre), ont composté leur billet pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021.

Les quatre qualifiés en lutte libre sont : Mohamed Fardj (97 kg), Kherbache Abdelhak (57 kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et Djahid Berrahal (125 kg). En lutte gréco-romaine, Adem Boudjemline (97 kg), Sid Azara Bachir (87 Kg), Abdelkrim Fergat (60 kg) et Abdelmalek Merabet (67 kg) ont également validé leur billet pour Tokyo. En vue de leur participation aux JO de Tokyo, la direction technique nationale (DTN) a programmé deux stages de préparation à l'é tranger. Les athlètes de la lutte gréco-romaine se rendront le 24 juin à Tatabanya (Hongrie) pour un dernier stage qui se poursuit jusqu'au 19 juillet, alors que leur coéquipiers de la lutte libre prendront part à un camp d'entraînement en Ukraine (20 juin-19 juillet).