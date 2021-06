Vingt pays ont confirmé leur participation à cette compétition, à savoir : Tunisie (organisateur), Algérie, Maroc, Libye, Egypte, Arabie Saoudite, Somalie, Koweït, Qatar, Liban, Oman, Bahreïn, Yémen, Comores, Irak, Palestine, Syrie, Djibouti, Jordanie et Soudan, selon l'instance fédérale.

Les 32 athlètes concernés par cette compétition ont été conviés à effectuer un test PCR dimanche matin, pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a été contaminé par le coronavirus avant le départ pour la Tunisie.

De son côté, le nouveau président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yacine Louaïl, a tenu une réunion avec les entraîneurs nationaux, en présence du Directeur technique national, Abdelkrim Sadou, et Khalil Messaoud, qui fera office de chef de délégation en Tunisie. Outre ses encouragements pour les représentants algériens, Louaïl a in sisté sur la nécessité de bien respecter le protocole sanitaire pendant tout le séjour en Tunisie, en espérant que les athlètes récolteront des résultats probants à la clé.