Le Liban a annoncé avoir administré plus de 40.000 doses de vaccin contre le coronavirus dans le cadre d'une campagne de vaccination "marathon" organisée samedi et dimanche par le ministère de la Santé.

Au total, 41.785 doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été administrées durant le weekend. Toute personne non vaccinée de plus de 55 ans pouvait se rendre, sans rendez-vous, dans l'un des quelque 50 centres de vaccination ouverts à travers le pays. Les personnes handicapées de plus de 16 ans pouvaient également bénéficier de cette opération "marathon", comme elle a été qualifiée par les autorités. A 18H00 (15H00 GMT) dimanche, 22.696 doses de vaccins avaient été administrées dans la journée, selon un tweet du ministère de la Santé. La veille, 19.089 personnes avaient reçu une dose. Pour Firas Abiad, directeur du principal hôpital mobilisé dans la lutte contre le coronavirus au Liban, la campagne du weekend a été "un succès à tous les niveaux". Cette campagne de vaccination est la dernière en date d'une série d'opérations similaires organisées ces dernières semaines dans le pays. Le Liban a officiellem ent enregistré plus de 542.000 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, dont plus de 7.700 décès. Les taux d'infection au coronavirus sont actuellement les plus bas depuis plusieurs mois.

Le pays de plus de six millions d'habitants a administré au moins une dose de vaccin à plus de 927.000 personnes, selon le ministère de la Santé.