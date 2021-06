Au total, 37.948 nouveaux cas ont été détectées, pour un total de 17.412.766, a indiqué le ministère.

Le Brésil est le pays du monde ayant enregistré le deuxième plus grand nombre de décès liés à la COVID-19 après les Etats-Unis, et se classe troisième en terme de cas, derrière les Etats-Unis et l'Inde.

Ce pays d'Amérique du Sud, qui connaît une nouvelle vague de contaminations ayant submergé son système hospitalier, affiche un taux de mortalité de 231,9 décès pour 100.000 habitants, a précisé le ministère. Plus de 78 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au Brésil et plus de 23,6 millions de personnes ont reçu la seconde injection, a-t-il ajouté.