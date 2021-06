Trente trois (33) médecins spécialistes ont été affectés récemment dans les nouveaux établissements hospitaliers de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris auprès de la direction locale de la santé et de la population.

Parmi la trentaine de médecins exerçant dans diverses spécialités, à l’instar de la médecine interne, les maladies thoraciques, la cardiologie, la réanimation et la chirurgie générale, 18 médecins spécialistes ont été désignés au niveau des établissements hospitaliers de Achaacha, huit au niveau de l’établissement hospitalier de Bouguirat et sept autres à l'EHS de Mesra, a indiqué à l'APS le directeur de la santé et de la population de la wilaya Toufik Mohamed-Khelil.

En outre, il est attendu, dans le même cadre, l’acquisition de six ambulances pour renforcer les établissements hospitaliers et de santé afin d'améliorer les prestations et de rapprocher les structures de santé des citoyens.

D’autre part, le service de néphrologie de l’EH "Ernesto Che Guevara" de Mostaganem a bénéficié, la semaine passée, de trois nouveaux appareils d’hémodialyse, a affirmé le même resp onsable.

A cela, il faut ajouter des équipements médicaux pour un usage plus large, dont le financement est assuré par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales pour un coût de 50 millions DA, au profit de 57 salles de soins dont la majorité dans les zones rurales et enclavées, a-t-on fait savoir.

La wilaya de Mostaganem dispose de huit établissements hospitaliers dont deux spécialisés d’une capacité de 1.400 lits, de 219 cliniques médicales spécialisées, 178 cliniques de médecine générale, 107 cliniques dentaires, en plus de 180 pharmacies et de 29 laboratoires d’analyses médicales, a-t-on indiqué.