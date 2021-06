La direction du Commerce de la wilaya de Tissemsilt envisage de créer des ateliers de prévention contre les risques d'intoxications alimentaires, a-t-on appris dimanche du chargé d'information à la direction, Ahmed Abbès.

Les ateliers seront créées au niveau d'établissements scolaires, de formation, culturels, juvéniles et à l'université de Tissemsilt dans le cadre de la consolidation de la culture pour une consommation saine, a indiqué M.

Abbes, en marge de la cérémonie du lancement d'une campagne de wilaya de sensibilisation du consommateur sur les intoxications alimentaires.

L'initiative porte sur l'élaboration des programmes de sensibilisation en donnant des cours, des conseils et des orientations en vue d'éviter des intoxications alimentaires, en plus d'impliquer les élèves, les stagiaires, les jeunes et les étudiants dans des actions de sensibilisation des consommateurs en programmant des concours et des rencontres liés à ce sujet. Les ateliers de prévention contre les risques d'intoxications alimentaires seront encadrés par des adhérents de l'association de wila ya de défense des droits du consommateur et son environnement et de l'association "El Aman" de protection du consommateur avec l'aide de cadres de la direction du Commerce, a-t-on précisé.

La journée inaugurale de la campagne, organisée à l'initiative de la direction du Commerce en collaboration avec les deux associations précitées au niveau de la chambre d'industrie et de commerce "Ouarsenis", a été marquée par des expositions d'affiches et la distribution de dépliants mettant en exergue les missions et activités des instances liées au secteur du commerce et de partenaires.

Le programme de la campagne de trois mois comporte l'organisation de portes ouvertes, de journées d'information et de réunions de proximité de sensibilisation au niveau de places publiques, de centres commerciaux, des résidences universitaires et d'établissements de formation.

A l'occasion, des conférences et des journées d'études ont été programmées sur des thèmes abordant la prévention contre les intoxications alimentaires, la consommation rationnelle, la réduction de l'utilisation du sel, du sucre et des produits gras dans les plats, outre des sorties aux marchés et locaux commerciaux pour la sensibilisation sur la prévention contre l'intoxication alimentaire avec l'implication d'imams et animation d'émissions radios, a ajouté M. Abbès.