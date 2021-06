La campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les espaces ouverts a été lancée, dimanche, à Jijel, suscitant un intérêt mitigé des citoyens.

"L’opération a pour objectif de cibler le plus grand nombre de citoyens en vue de renforcer leur immunité et vaincre cette épidémie", a déclaré à l’APS Fatima Bouhrith, médecin responsable de l’opération, en marge de l’ouverture d’un espace de vaccination sur la Place Khecha Ahcène dans la cité Village Moussa, au centre-ville.

Selon la même praticienne, l’opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination en dehors des structures de santé dans le but d’élargir la vaccination, la rapprocher des citoyens et toucher toutes les catégories sociales.

Deux grandes tentes ont été dressées, à cet effet, au niveau de cet espace public, où un staff médical assure la consultation préalable des citoyens désirant se faire vacciner, et ce, à travers la mobilisation de tous les moyens logistiques nécessaires, a ajouté la même source. Deux vaccins sont utilisés, selon la même source qui a précisé que l’Astra Zeneca a été réservé aux plus de 50 an s n’ayant pas de maladies chroniques nécessitant des médicaments anticoagulants, tandis que le vaccin Sinovac est destiné aux moins de 50 ans.

Le chef du service prévention de la direction locale de la santé, Bilal Daâs, a indiqué de son côté qu'un nouveau lot de plus de 12.000 doses de vaccins sera reçu demain, lundi, par la wilaya.

Pour rappel, la wilaya de Jijel a reçu depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en février dernier, à ce jour, 12.150 doses de quatre vaccins.