Treize (13) tours de contrôle ont été installées au niveau des forêts de la wilaya de Blida par la Conservation locale des forêts dans le cadre de la mise en œuvre du plan anti-incendies, a-t-on appris dimanche auprès de cette institution.

"Dans le cadre des préparatifs liés au dispositif de lutte contre les incendies de forêts et dans le but d'assurer une intervention rapide des sapeurs-pompiers, treize tours de contrôle ont été installées à travers les forêts de la wilaya, notamment au niveau des points noirs enregistrant annuellement des départs de feux", a indiqué à l’APS le chargé de communication de la Conservation des forêts de la wilaya de Blida, Mohamed Mokadem. Il a été procédé également à l’installation, à la faveur du même dispositif, d'équipes de première intervention au niveau des espaces forestiers, dotées d’un effectif de plus d’une centaine d'ouvriers saisonniers recrutés, en priorité, parmi les habitants des zones montagneuses et mitoyennes aux forêts, a précisé le responsable de la communication. Les équipes de première intervention seront soutenues, sur le terrain, par 23 brigades mobiles comptant 144 agents, pour sillonner l'ensemble du massif forestier de la wilaya , a ajouté M. Mokadem, soulignant "le rôle important de ces équipes dans la découverte des départs de feux et l’empêchement de leur propagation, en attendant l’arrivée des renforts", a-t-il expliqué.

Par ailleurs, et afin de faciliter l'intervention des agents de la protection civile et de forêts pour l’extinction des incendies et le désenclavement des zones montagneuses, la conservation des forêts a procédé à l'aménagement de 108 km de pistes montagneuses traversant les espaces forestiers menacés par les incendies, a-t-on indiqué de même source.

Outre la mobilisation des moyens humains et matériels, la Conservation des forêts de Blida a également accordé un intérêt particulier à l'aspect prévention et sensibilisation, à travers le lancement, en coordination avec les services de la protection civile, d’une caravane d’information sur les dangers des feux de forêts.

Cette caravane a pour mission l’intensification de l’action de proximité au niveau des zones riveraines des forêts et des surfaces agricoles à travers la sensibilisation de leurs habitants sur les comportements à tenir et les réflexes à éviter pour empêcher tout départ de feu, tout en les incitant à signaler tout incendie dès sa d éclaration, avant qu'il ne prenne de l'ampleur, ce qui facilitera sa maîtrise.

A noter que la wilaya de Blida a enregistré 92 foyers d’incendies, l’année dernière, à l’origine de la perte de plus de 350 ha de végétation, dont 130 ha de forêts, selon les services locaux de la protection civile.