La zone humide "Oum Ghellaz" dans la daira d'Oued Tlélat (wilaya d’Oran) a enregistré depuis vendredi dernier la mort de dizaines de carpes, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de l’environnement.

Des cadres de la Direction de l'environnement se sont déplacés samedi sur site, pour constater de visu ce phénomène, devenu récurrent au début du mois de juin depuis 2019 et la mort de dizaines de carpes, seule espèce de poissons vivant dans cette zone humide, a indiqué la directrice de wilaya de l’environnement, Samira Dahou.

Le nombre de poissons morts est estimé à environ 100 contre plus de 400 l'an dernier, a-t-elle détaillé, soulignant qu'il s’agit de gros poissons dont la taille est estimée à environ 30 centimètres. "Le mystère entoure toujours les causes de la mort des poissons", a-t-elle déclaré, citant un nombre de facteurs qui pourraient conduire à leur mort, partant d'un constat que le lac est pollué car il reçoit une grande quantité d'eaux usées et même des déchets industriels.

D'autre part, le phénomène se produit au début de la saison estivale, lorsque le niveau d'eau baisse et l'oxygène diminue.

De son côté, le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Oran, Houari Kouissem, a souligné que "le phénomène pourrait être purement biologique, car les carpes vivent seules dans le lac, sans avoir une autre espèce de poisson". Il a ajouté que les poissons vivent jusqu'à ce qu'un facteur naturel vienne mettre fin à leur cycle de vie, comme une baisse du niveau d'eau par exemple, basant sa conclusion sur le fait que les poissons matures de grande taille sont les seuls à périr. Les petits s'enfoncent quant à eux dans les profondeurs à la recherche d'oxygène. A noter que la pêche à la carpe est interdite dans le lac Oum Ghellaz depuis 2014 en raison de la pollution.

Des solutions sont à l’étude actuellement, pour réduire ce phénomène sur plusieurs plans, par les directions de l'environnement, de la pêche et des ressources halieutiques et l'Université d'Oran. Une station d'épuration des eaux usées devra également être achevée à Oued Tlélat après la levée du gel sur le projet depuis quelques mois, a-t-on fait savoir.