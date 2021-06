La décision du report intervient suite à la demande de la défense de l'accusé.

Le prévenu avait été présenté devant le parquet de la République et après audition des parties, le dossier de l'affaire a été transmis à la section des délits conformément aux procédures de comparution immédiate. Le juge des délits avait ordonné le placement en détention préventive du prévenu poursuivi pour "homicide involontaire" et "délit de fuite pour échapper à la responsabilité pénale et civile". Un accident de la route s'est produit vendredi 4 juin 2021 au niveau de la Rocade Sud à Ain Naâdja, après qu'un véhicule ait percuté la victime dénommée "Benani Mourad Oussama" qui changeait la roue de son véhicule, provoquant son décès sur place.

L'auteur de l'accident a pris la fuite avant d'être arrêté au niveau de l'échangeur autoroutier à l'entrée de la commune de Gué de Constantine par les éléments de la Gendarmerie nationale.

Né en 1998, le mis en cause est sans antécédents judiciaires.