Le vainqueur, dont l'identité sera connue dans les prochaines semaines, a vaincu une vingtaine de participants à ces enchères finales en ligne qui ont duré moins de dix minutes.

Le processus de ces enchères avait débuté en mai avec des mises qui avaient atteint jeudi 4,8 millions de dollars.

C'était le prix de départ samedi de ce siège, aux côtés du fondateur d'Amazon et de son frère Mark.

La vente s'est envolée au passage des dix millions de dollars, les participants se répondant par million supplémentaire, jusqu'à atteindre la somme de 28 millions.

Le vainqueur devra en outre verser 6% de commission à la maison d'enchères RR Auction. Jeff Bezos, qui va quitter son poste de patron d'Amazon en juillet, avait annoncé début juin qu'il ferait partie du premier vol habité dans la fusée New Shepard avec son frère et le gagnant d'une enchère pour un troisième siège. Ariane Cornell, directrice commerciale chez Blue Origin, a précisé samedi qu'un quatrième touriste de l'espace ferait le voyage, sans donner son identité.

Le montant total sera reversé à une fondation créée par Blue Origin, destinée à encourager les jeunes à travailler dans le milieu scientifique.

La capsule qui se trouvera au sommet de la fusée, dotée de grands hublots, peut accueillir jusqu'à six personnes.

New Shepard décollera depuis un désert de l'ouest du Texas. La fusée décollera à la verticale et la capsule s'en séparera à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu'à dépasser l'altitude de 100 km, qui définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace.

Les passagers à bord pourront alors flotter en apesanteur durant trois minutes environ et observer la courbure de la Terre.

Pendant ce temps-là, la fusée redescendra pour se poser doucement sur une piste, toujours à la verticale.

Puis la capsule entamera elle-même une chute libre pour revenir vers la Terre, et sera freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées avant d'atterrir dans le désert. La fusée a réalisé 15 vols d'essai et "nous sommes prêts à faire voler des astronautes", a affirmé samedi Ariane Cornell.