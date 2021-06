Deux stades de football de 5.000 places seront réceptionnés prochainement dans la wilaya de Touggourt pour promouvoir la pratique sportive dans la région, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Implantées dans les communes de Témacine et Mégarine, ces deux stades sont à un taux d'avancement de 98%, et il ne reste qu'à réaliser les aménagements extérieurs et leur raccordement au réseau d’assainissement, a précisé la directrice de la jeunesse et des sports, Tounes Ghodbane. La même responsable a fait part aussi du déblocage d’une enveloppe financière conséquente pour la réalisation d’autres installations sportives, dont deux aires de jeux dans les communes de Zaouïa El-Abidia et Blidet Amor. Il s’agit également de l’équipement d’un stade de football à Touggourt d’un tableau électronique, le revêtement des stades de Bennacer (daira de Taibet) et d’El-Alia (daïra d’El-Hedjira) d’une pelouse synthétique, la réhabilitation du terrain du stade de la commune de Nezla, appelé à être revêtu en gazon artificiel, a-t-elle ajouté. Le secteur de la jeunesse et des s ports de la wilaya de Touggourt compte 14 stades de football et de nombreuses aires de jeux de proximité réparties à travers ses 13 communes.