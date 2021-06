Les trois karatékas algériens, Chaîma Midi (-61 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Hakim Haoua (kata), engagés lors de la 2e journée de l'Open de Paris (11-13 juin), disputée samedi, ont été éliminés dès les premiers tours de la compétition.

En kumité, Chaîma Midi (-61 kg) a réussi à passer au 2e tour en s'imposant devant la Grecque, Vasiliki Panetsidou, avant de se faire éliminer par la Brésilienne De Lima Stephani, alors que son compatriote Yanis Lardjane (-75 kg), exempté du 1er tour, a été sorti par le Slovène, Gaal Jaka. En kata, Hakim Haoua engagé dans le groupe 3, a réussi à se hisser au 2e tour avec une moyenne de 23.34 points, avant de se faire sortir avec une note de 23.00 pts.

Lors de la 1ere journée disputée vendredi, Sami Tas (-67 kg) et Widad Draou (- 55 kg) ont été éliminés au premier tour de l'épreuve de kumité, alors que Kamilia Hadj Saïd, championne d'Afrique en juillet 2020, n'a pas pu passer au second tour en kata. Huit (08) athlètes représentent le karaté algérien à l'Open de Paris, avec l'objectif d'améliorer leur classement olympique, notamment, Lamia Matoub (+61kg) et Hocine D aïkhi (-75kg), en vue d'une possible qualification au rendez-vous olympique de Tokyo.

Dimanche, Hocine Daïkhi (exempté du 1er tour) affrontera, au second tour, le Chypriote Stylianou Mathaios. En cas de qualification, l'Algérien enchainera contre le vainqueur du combat opposant le Bulgare Petrov Roberto au Kazakh, Daniyar Yuldashev.

De son côté, Lamya Matoub, engagée dans la 4e poule, en découdra avec Rodriguez Ogando Pamela (R.Dominicaine) au premier tour des +61kg. En cas de succès, Matoub croisera le fer avec la gagnante du match Keinanen Titta (Finlande) - Harvey Amelia Jayne (Angleterre).

Plus de 400 athlètes sont en lice pour décrocher les 24 billets (les 3 meilleurs des huit catégories) qualificatifs aux JO de Tokyo. Il est à rappeler qu'à cause du quota octroyé par le Comité international olympique (CIO) pour le karaté au rendez-vous nippon, la Fédération internationale a été contrainte de jumeler les cinq catégories de poids adoptées pour chaque sexe, lors des Mondiaux et autres tournois, en trois seulement. Un jumelage qui, apparemment, a été désavantageux à des athlètes pour arracher une place au rendez-vous nippon. Les catégories arrêtées pour l'Open de Paris sont les mêmes que celles des Jeux olympiques de Tokyo, à savoir -55 kg, -61 kg, +61 kg, en plus du kata (pour les catégo ries olympiques individuelles féminines), et -67 kg, -75 kg, +75 kg, en plus du kata (pour les catégories olympiques individuelles masculines).