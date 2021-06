Une défaite longuement contestée par l'Algérien de 23 ans, considérant avoir été "victime d'un coup irrégulier", qui l'a beaucoup "amoindri", devant une totale "indifférence des arbitres". Il s'agit de la quatrième victoire consécutive pour Mongkolpetch au ONE Super Séries, ce qui lui permet d'espérer décrocher un combat pour le titre mondial des poids "mouche", contre le Thaïlandais Rodtang Jitmuangnon, l'actuel champion, surnommé "The Iron Man". Mahmoudi, quatrième mondial dans ce classement, aurait pu y prétendre aussi, s'il avait remporté son combat contre Mongkolpetch, mais puisqu'il a perdu, il devra patienter encore, car n'ayant plus la statut de "potentiel challenger" pour le titre.

Le jeune algérien, surnommé "le Sniper" devrait peut-être se relancer en défiant le Britannique Jonathan Haggerty, qu'il devait affronter au mois d'avril dernier. Un due l très attendu, mais annulé au tout dernier moment à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, car la propagation du variant-anglais, qui faisait rage à ce moment-là, avait empêché Haggerty de se déplacer à Marseille, où devait se dérouler le combat contre Mahmoudi. Pour information, Mongkolpetch (25 ans), compte déjà un nombre impressionnant de combats chez les amateurs, avec un ratio de 114 victoires en 154 confrontations.

Une fulgurante ascension qui, en 2017, lui avait permis de remporter le prestigieux tournoi du Lumpini, après une victoire finale contre l'autre grand champion, Suakim PK. Deux ans plus tard, soit en 2019, le Thaïlandais a intégré le monde professionnel de la discipline, à travers la Ligue Onechampionship, au sein de laquelle il compte déjà trois victoires en autant de combats.