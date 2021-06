L'opération électorale s’est effectuée dans des ‘’conditions normales’’, marquée par une maitrise en matière d'organisation sur les plans matériel et logistique et une ‘’participation plus importante des électeurs dans l’après-midi’’, relèvent, dimanche, les journaux paraissant dans l’Est du pays, au lendemain des législatives.

L’ANIE a annoncé une moyenne du taux de participation national de 30,20 % à la fermeture des bureaux de vote, tandis que son président Mohamed Charfi a fait savoir que les résultats du scrutin pourraient ne pas être annoncés avant les 96 heures .