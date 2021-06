L'opération électorale s’est effectuée dans des «conditions normales», marquée par une maitrise en matière d'organisation sur les plans matériel et logistique et une «participation plus importante des électeurs dans l’après-midi’’, relèvent, dimanche, les journaux paraissant dans l’Est du pays, au lendemain des législatives.

Sous le titre "Des législatives dans des conditions normales", le journal public en langue arabe «An-nasr’’ a mis en relief les «bonnes’’ conditions de déroulement du scrutin et la participation préalablement disparate des électeurs qui a augmenté au fil des heures, relevant que cette journée s’est distinguée par «une organisation bien ficelée en terme d'accueil des électeurs et de respect du protocole sanitaire’’.

Consacrant plus de dix pages à la couverture du scrutin, la publication a également relayé les déclarations de différents chefs de partis politiques à l’instar d’Abdelaziz Belaid, président du Front El Moustakbel, Tayeb Zitouni, secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), ou encore Abdelkader Bengrina, président du Mouvement El Bina El Watani qui ont convenu «unanimement’’ de l’importance de ces législatives à même d’offrir à l'Algérie «la première Assemblée populaire nationale émanant de la volonté populaire en dehors des +quotas+".

An-nasr a également dédié ses colonnes à la couverture du scrutin dans plusieurs wilayas de l’Est du pays, notamment Oum El Bouaghi, Jijel, Ouled Djellal, Skikda et El Tarf, mettant l’accent sur «le profond désir de changement’’ exprimé par les électeurs à travers les urnes, en particulier les jeunes et les femmes.

«Les résultats annoncés mardi prochain », titre de son côté «Le Quotidien de Constantine » dans son édition de dimanche, citant le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, lequel a affirmé hier, jour du scrutin, que les résultats des élections législatives pourraient ne pas être annoncés «avant les 96 heures conformément à la loi’’.

L’auteur de l’article explique, dans ce contexte, que l'opération de dépouillement sera «compliquée » par rapport aux élections précédentes, se référant aux annonces de M. Charfi, faites hier à la presse, attestant que «la réception des procès de dépouillement dure entre 3 et 4 jours, et donc les résultats des législatives peuvent ne pas être annoncés avant les 96 heures, conformément à la loi organique des élections ».

Dans un autre registre, ce journal a évoqué les «922 dépassements relevés par l'ANIE’’ concernant le respect du protocole sanitaire de lutte contre la covid-19 mis en place dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives, se soldant par 776 mises en demeure et 45 signalements auprès du Parquet général, selon M. Charfi.

Pour sa part, le journal d’expression française «El Acil », édité à Constantine, a rapporté les déclarations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lequel après avoir accompli son devoir électoral, a qualifié les législatives de «deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu'avant".

Cette publication a répercuté, en outre, les propos du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer, estimant hier (samedi) que l’électeur algérien a posé la «pierre angulaire" pour édifier les nouvelles institutions émanant de la Constitution de novembre 2020.

Mettant l’accent, pour sa part, sur la participation «timide » des électeurs dans certaines régions, le journal en langue arabe «Akher saa », édité à Annaba, s’est penché sur la composition de la future Assemblée populaire nationale aux «multiples colorations », du fait de la multitude de listes partisanes et indépendantes qui ont concouru pour décrocher des sièges dans la Chambre basse du Parlement.