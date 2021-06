Plusieurs opérations de développement ont été concrétisées dans différents secteurs pour améliorer le cadre de vie des populations des zones d’ombre, notamment à Touadjer, Harchaïa et M’sif, localités enclavées relevant de la commune de Naama, a-t-on appris du chef de daïra, Hadj Kaddour Ahmed.

Huit opérations financées par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ont été réalisées au titre de l’année en cours, à travers les localités de "Touadjer" et "Harchaïa" classées zones d’ombre.

Ces opérations ont porté, entre autres, sur la rénovation du réseau d’éclairage public le long de la route reliant les habitations rurales et le centre du village Touadjer et l’aménagement et l'équipement de deux salles de soins, a-t-il indiqué.

Dans le cadre du même programme, le projet d’aménagement du chemin pastoral reliant la localité de Touadjer et de la zone "Haouch Moulay Rachi" 5 kilomètres, vise à désenclaver les populations nomades qui habitent ces zones pastorales, de même que l’installation de trois (3) transformateurs électriques au niveau de la localité de Harchaïa. En outre, quelque 900 lotissements d’habitat rural groupé ont été raccordés aux réseaux du gaz et de l’électricité, en plus de la réalisation d’un château d’eau et son raccordement au réseau de distribution d’eau potable, selon le même responsable.

Il a été procédé également au niveau des zones sus-indiquées, au renouvellement des lampes des candélabres et leur remplacement par des lampes LED, en plus de l’aménagement de trois (3) stades de proximité et leur revêtement en gazon artificiel, a-t-on fait savoir, signalant la dotation de zones d’un nouveau bus supplémentaire pour le transport scolaire et la maintenance et la réalisation d’une structure de soins à travers la route reliant la commune de Naama et la localité de M’sif. D’autres opérations et non des moindres ont été réalisées.

Elles concernent les travaux publics, l’urbanisme, l’extension des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, dans le but de palier aux insuffisances en matière de développement liées à la vie quotidienne des citoyens de cette commune, comme l’a expliqué ce responsable.