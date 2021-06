Les investissements directs étrangers (IDE) dans la partie continentale de la Chine, en usage réel, ont augmenté de 35,4% en glissement annuel pour atteindre 481 milliards de yuans (environ 75,3 milliards de dollars) au cours des cinq premiers mois de cette année, a déclaré samedi le ministère du Commerce.

Le volume a augmenté de 30,3% par rapport à la même période en 2019.

Les investissements étrangers dans le secteur des services ont augmenté de 41,6% sur un an pour atteindre 381,9 milliards de yuans au cours de cette période, les investissements étrangers dans les services de haute technologie ayant augmenté de 37,6%.

Entre janvier et mai, les investissements provenant des pays situés le long de "la Ceinture et la Route" ont augmenté de 54,1%, et les investissements en provenance de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l'Union européenne ont respectivement augmenté de 56% et de 16,8%.

Les investissements étrangers, actuellement utilisés par les régions de l'est, du centre et de l'ouest de la Chine ont respectivement augmenté de 37%, de 36% et de 10,4%.