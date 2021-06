10 milliards , c'est le nombre de bactéries présentes dans notre bouche. Bonnes et mauvaises bactéries y cohabitent dans un certain équilibre. Dans ce diaporama vous avez découvert comment faire pour ne pas perturber ce microbiote buccal. Mais si de petits soucis viennent perturber cet équilibre, voici comment y remédier :

COMMENT SOULAGER UN APHTE ?

Cette petite ulcération siège sur la muqueuse buccale ou pharyngée. Les facteurs déclenchants peuvent être le stress, une grande fatigue, certains aliments, la réaction à un traitement médicamenteux (aspirine, psychotropes… ) ou à certaines chimiothérapies. Les petits gestes à connaître :

- Rincez-vous la bouche avec 1 cuillerée à café rase de bicarbonate de sodium dans un demi-verre d'eau.

- Déposez sur l'aphte un peu de jus de citron mélangé à du miel pour une cicatrisation plus rapide.

- Supprimez les aliments qui accentuent la douleur comme les fruits acides, la vinaigrette, les plats épicés... et ceux irritants, comme les biscottes ou le pain grillé.

- En aromathérapie :appliquez 1 goutte d'HE de tea tree localement sur l'aphte, trois fois par jour. Ou faites un bain de bouche avec 4 gouttes d'HE de citron jaune dans de l'eau tiède miellée.

En homéopathie : associez Borax 9 CH et Natrum sulfuricum 9 CH : 5 granules toutes les demi-heures, puis espacez les prises dès amélioration jusqu'à en prendre 3 fois par jour.

COMMENT TRAITER LA MAUVAISE HALEINE ?

L'halitose peut être le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou peut s'expliquer par des troubles digestifs. Les petits gestes à connaître :

Pour un résultat immédiat, mâchez une rondelle de citron bio ou faites un bain de bouche avec de l'eau citronnée.

Le matin à jeun, avalez le jus d'un citron pressé dilué dans un verre d'eau tiède.

Faites-vous détartrer les dents deux fois par an chez votre dentiste.

En aromathérapie : mélangez dans un verre d'eau tiède, 1 goutte d'HE de citron, 1 d'HE de sauge et 1 d'HE de thym, puis faites-en un bain de bouche après chaque repas. Ou sucez des pastilles à base d'HE de persil et d'extrait de thé vert. Ou frottez vos gencives avec 1 goutte d'HE de menthe poivrée, assainissante et rafraîchissante.

En homéopathie : Nux vomica 9 CH : dans le cadre d'une mauvaise digestion, prenez 3 granules, 3 fois par jour avant les repas.

COMMENT APAISER UNE RAGE DE DENTS ?

Carie, abcès… Prenez rendez-vous chez le dentiste, car une infection dentaire peut avoir de graves conséquences. En attendant, utilisez ces solutions pour vous soulager. Le petit geste à connaître :

- Dans un grand verre d'eau, versez 1 cuillerée à soupe de gros sel marin. Procédez à un bain de bouche afin d'aseptiser la zone douloureuse.

- En aromathérapie : sur la zone douloureuse, déposez 1 goutte d'HE de clou de girofle + 1 goutte d'HE de menthe poivrée.

- En homéopathie : Chamomilla vulgaris 9 CH : 3 granules toutes les 2 heures.

COMMENT CALMER UN BOUTON DE FIÈVRE ?

Cette petite vésicule sur la lèvre est douloureuse et très contagieuse. Le stress, l'altitude, le soleil, une grande fatigue, favorisent les récidives. Les petits gestes à connaître :

Dès les premiers picotements, passez en continu un glaçon sur la vésicule pour circonscrire la plaie.

Plusieurs fois par jour, badigeonnez le bouton de fièvre avec un peu de miel et laissez agir pendant 15 minutes environ avant de rincer avec un coton imbibé d'eau.

Prélevez le jus de 1 citron et trempez-y un morceau de coton avant de le presser contre la lésion.

En aromathérapie : dès les premiers picotements, pour stopper son développement, appliquez à l'aide d'un Coton-Tige, 1 goutte d'HE de ravintsara ou de tea tree. Si la douleur est trop vive, associez 1 goutte d'HE de lavande aspic. En homéopathie : Vaccinotoxinum 7 CH : dès les premiers symptômes, prenez une dose associée à 5 granules de Rhus toxicodendron 9 CH , 3 fois par jour.cApis mellifica 9 CH : en cas d'œdème brûlant et de picotements, 5 granules 3 fois par jour.

Notre experte : Solange Strobel, pharmacienne, diplômée en aromathérapie et auteure de « Mes astuces et conseils de pharmacienne », éd. Eyrolles