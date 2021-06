Les déclarations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors de sa visite, jeudi, au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections constituent l'essentiel de la presse nationale de ce samedi qui relève également l’importance de l'échéance électorale à laquelle sont conviés plus de 24 millions d’électeurs.

Le quotidien El Moudjahid ouvre son édition de ce samedi par la visite du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, jeudi, au siège de l'Autorité nationale indépendante des élections, où il avait déclaré que "l'ère des quotas était révolue".

Le journal revient également sur les garanties de transparences avancées par l'Anie et par la loi et sur une vision globale, par les chiffres, des composantes des listes de candidatures proposées aux citoyens.

Cette déclaration du Président de la République faisait également la Une du quotidien "Horizons" qui a dédié un dossier à ce jour de scrutin en revenant sur les moyens techniques déployés pour cette journée.

La rupture avec les anciennes pratiques et la concrétisation du changement à travers le renouvellement de la classe politique au sein du parlement est également abordée en plus des pronostics de politologues sur le taux de participation et sur les contours de la prochaine assemblée. "Un vote et de nombreuses attentes", titre "Le quotidien d'Oran" en Une pour aborder lui aussi, ce rendez-vous électoral par les chiffres. Il revient également sur les assurances de l'Anie et sur la neutralité de l'Armée nationale populaire (ANP) , une armée républicaine qui continuera (...) de s'acquitter de ses missions constitutionnelles".

"Le soir d'Algérie" qui revient sur les pronostics du président de l'Anie en matière de taux de participation à ces législatives anticipées, qu'il prévoit supérieur à celui du référendum de la révision constitutionnelle en novembre dernier, dans cette édition il relève également le prolongement de la campagne électorale sur les réseaux sociaux après l'entrée en vigueur du silence électoral.

Pour sa part le journal "Liberté" évoque en Une "Une élection et des questions" et le taux de participation "habituellement faible aux législatives", en plus de relever la faible participation dans les bureaux de vote en France.

La même fiche technique de ce scrutin est également proposée par le quotidien "L'Expression" qui dédie sa "Une" à ce "rendez-vous de la nouvelle Algérie" qui augur e la refonte de l'Etat et le parachèvement de l'édifice institutionnel. Ce média propose également un aperçu des listes, bureaux de votes, moyens déployés et nombre d'électeurs dans les wilaya de Bejaïa et d'Oran.

Du côté de la presse arabophone de ce samedi, la visite du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, jeudi, au siège de l'Anie et ses déclaration sur la transparence des élections sont également à la Une de quotidiens comme "Echaâb" ou "Echourouk" qui évoque également des rapports sur des dépassements dans le financement des campagnes, remis à l'Anie par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Ce journal revient lui-aussi sur le prolongement de la campagne électorale sur les réseaux sociaux après l'entrée en vigueur du silence électoral. Pour sa part, le quotidien "El Khabar" qui propose un retour sur l'historique de l'Assemblée populaire nationale depuis 1997 et aborde un parlement qui se dessine, pour la première fois, sans majorité.