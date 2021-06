Une nouvelle station de dessalement d’eau de mer, d'une capacité de 80.000 m3/jour, sera réalisée "à moyen terme" au niveau de la daïra côtière d'El Kala (wilaya d'El Tarf), a-t-on appris vendredi auprès de la direction locale des ressources en eau. Cette nouvelle station est la deuxième du genre après celle en cours de réalisation depuis 2018 à Draouche, d’une capacité globale de 300 000 m3/jour, destinée à alimenter en eau quatre wilayas de l'Est du pays, a précisé le directeur du secteur, Nacer Mokhnache, lors d'un point de presse organisé hier, et consacré aux préparatifs en cours pour améliorer la distribution de l'eau potable durant l'été.

L'étude de ce projet a d'ores et déjà été lancée, a ajouté la même source, signalant qu'eu égard au stress hydrique que connaît la région depuis quelques années, l'Etat a prévu, dans le cadre d'un programme d'urgence, de réaliser 15 nouvelles stations de dessalement à travers le pays dont une dans la wilaya frontalière d’El Tarf. La même source a, par ailleurs, fait état de plusieurs autres opérations, auxquelles le Fonds national de l'eau a consacré un to tal de 130 millions de dinars, et dont les travaux seront lancées ''incessamment'' à El Kala et à travers certaines zones d'ombre de Bouhadjar, daïra se trouvant à l'ouest de la wilaya d'El Tarf. Aussi, plusieurs autres projets de renforcement de l'AEP tirent à leur fin, a-t-on noté, dans le cadre de l'amélioration de la distribution de l'eau potable durant la saison estivale, période marquée habituellement par un flux considérable de touristes, accentuant les besoins de la région en eau potable.