Une commission Ad hoc chargée du suivi des projets structurants au niveau de la wilaya a été installée par l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a annoncé vendredi un communiqué de cette institution élue.

Cette commission, dont la création a été proposée lors d'une session de l'APW consacrée au développement local tenue en février dernier, aura pour mission le suivi des projets structurants non lancés ou enregistrant des retards dans la réalisation.

Elle devra, à cet effet, procéder au recensement de l'ensemble des projets structurants inscrits à l'indicatif de la wilaya, établir un état des lieux de leur avancement et émettre des recommandations en vue de trouver des solutions.

Parmi ces projets structurants, le communiqué de l'APW cite celui du stade de 50 000 places couvertes, le centre d'entrainement des équipes nationales à Aghribs, les salles OMS, les piscines et les stades inscrits en 2017 pour ce qui est du secteur de la jeunesse et des sports.

Pour ceux du secteur de l'hydraulique, le projet de transfert d'eau de Tichihaf, la station de dessalement d'eau de mer à Iflissen, les stations d'épuration et l'ovoïde des Ouadhias ainsi que le projet de transfert d'eau de oued Sibaou vers le barrage de Taksebt.

Il évoque, également, l'opération de réhabilitation et de modernisation des hôtels publics qui traine en longueur et les zones d’extension touristiques (ZET), pour ce qui est du secteur du tourisme.

Les secteurs des travaux publics et de l'énergie ne sont pas en reste, souligne, en outre, la même source qui cite les projets de la pénétrante autoroutière, les chemins de wilaya et la R N 12, les postes sources électrique et l'amenée de gaz pour 3 communes de la daïra d'Azzefoun.