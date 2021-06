Le secteur de l’éducation dans la wilaya d'Ain Témouchent sera renforcé, à la prochaine rentrée scolaire, par la réception de neuf nouveaux établissements, a-t-on appris vendredi de la direction des équipements publics qui supervise cette opération. Le cycle primaire détient la part du lion de ces structures, prévues d'être réceptionnées lors de la prochaine rentrée avec cinq groupements scolaires du primaire, dont deux à Ain Témouchent et trois autres dans les communes de Oued Berkeche, Ain Kihel et Sidi Benadda, a indiqué le directeur des équipements publics, Youcef Benmesbah, soulignant que ce programme, en cours de concrétisation, comporte aussi deux CEM à Ain Témouchent et deux lycées à Beni Saf et M’said. Par ailleurs, il est prévu la réception de quatre cantines scolaires à travers des écoles primaires des communes de Oued Berkeche, Hammam Bouhadjar, Emir Abdelkader et Oued Sabah. Une commission locale présidée par le secrétaire général de la wilaya effectue des visites inopinées pour s’enquérir de visu du taux d’avancement des travaux de ces projets et du respect des délais de réalisation, a-t-on fait savoir.