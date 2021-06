Le géant américain de la restauration rapide McDonald's a indiqué vendredi avoir été victime d'un piratage informatique ayant entraîné l'exposition de données de clients en Corée du Sud et à Taïwan, dernier exemple de l'intensification de la menace qui plane sur les entreprises. "Des données privées de clients en Corée du Sud et à Taïwan ont été exposés", a expliqué vendredi le groupe dans une déclaration transmise aux médias en assurant que son activité n'a pas été perturbée. McDonald's ne précise pas à quand date l'intrusion dans ses systèmes informatiques, mais affirme que la découverte de cette activité suspecte est "récente". "Aucune donnée de paiement des clients ne faisait partie de ces fichiers", affirme le géant du fast-food ajoutant qu'un "petit nombre de fichiers ont été exposés" et que l'entreprise a réussi à mettre un terme rapidement à cette faille de sécurité lorsqu'elle l'a découverte. Plusieurs entreprises américaines ont été victimes ces dernières semaines d'attaques informatiques d'ampleur, la dernière en date ayant été le géant de la viande JBS début juin, contraint de payer une rançon de 11 millions de dollars en bitcoin en raison d'une cyber-attaque. Avant lui, Colonial Pipeline, qui transporte près de 45% des carburants consommés sur la côte est des Etats-Unis, avait dû s'acquitter en mai d'une rançon de 4,4 millions de dollars. Les autorités américaines ont toutefois affirmé début juin avoir récupéré 2,3 millions de dollars du montant payé aux pirates.