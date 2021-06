Le ministère palestinien de la Santé a affirmé dans un communiqué qu'un adolescent palestinien avait été tué et six autres blessés par des soldats israéliens lors d'affrontements dans le village de Beita, au sud de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie.

Des témoins oculaires ont dit que des affrontements avaient éclaté vendredi après-midi dans plusieurs villages de Cisjordanie lorsque les Palestiniens protestaient contre l'expansion des colonies israéliennes dans l'enclave. Les soldats israéliens ont tiré des grenades lacrymogènes sur des dizaines de manifestants dans le nord de la Cisjordanie, ont-ils précisé. Selon des sources médicales, des dizaines de personnes, dont des enfants, ont été asphyxiées près des villes cisjordaniennes de Naplouse et de Ramallah. Les tensions entre Israéliens et Palestiniens se sont exacerbées ces dernières semaines en Cisjordanie, à Al Qods-Est et dans la bande de Ghaza.