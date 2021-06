Selon un décret présidentiel, rendu public vendredi, le Colonel Sadio Camara a été nommé ministre de la Défense et des anciens combattants, alors que Mahamadou Kassogue a pris le portefeuille de la Justice et des droits de l'homme, garde des sceaux, a indiqué à la télévision nationale le secrétaire de la présidence, Ali Coulibaly. Dans cette liste comprenant 25 portefeuilles ministériels et trois ministres délégués, figurent, également, le nom d'Ibrahim Ikassa Maïga, éminent membre du Mouvement du 5-Juin/Rassemblement des forces patriotiques (M5/RFP), qui fait son entrée en tant que ministre de la refondation de l'Etat, chargé des relations avec les institutions dans ce gouvernement annoncé comme étant "d'ouverture" et "inclusif" par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. M. Maïga, qui fait partie du Comité stratégique du M5-RFP, est également membre du bureau politique de l'URD, parti de l'ancien principal opposant décédé en décembre dernier, So umaïla Cissé.

Le ministre Abdoulaye Diop, qui faisait partie du gouvernement sous le président Ibrahim Boubacar Keïta a, quant à lui retrouvé son poste aux Affaires étrangères. De son coté, le Colonel-major Ismael Wague garde son poste de ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale.