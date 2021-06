L'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) s'est inclinée face à l'équipe réserve de la JS Kabylie (1-2), en match amical disputé mercredi au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de la Coupe arabe de la catégorie, prévue du 20 juin au 6 juillet en Egypte, a indiqué jeudi la Fédération algérienne (FAF).

Il s'agit du deuxième et dernier match de préparation, après celui disputé lundi au terrain annexe du stade 5-Juillet face au NA Husseïn-Dey (victoire 2-1), qui vient conclure un stage effectué du 6 au 9 juin à Alger, le dernier dans le programme des U20 en vue du rendez-vous arabe.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Sid Ahmed Houari et Ramy Nasri pour la JSK, alors que celui de la sélection nationale a été inscrit par Ghanem sur penalty, précise la même source.

"Avec un très bon dispatching sur le terrain, la formation kabyle a donné du fil à retordre à nos U20. Les (Verts) ont toutefois péché par un manque criard dans la finition", souligne la FAF.

Le coach national Mohamed Lacete a organisé auparavant trois stages de présélec tion, dont l'avant-dernier effectué du 21 au 25 mai à Sidi Moussa, en présence de 37 joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger.

Le sélection des U20 sera en regroupement à partir du 11 juin jusqu'au départ de l'équipe pour l'Egypte. Durant la Coupe arabe des nations, l'Algérie évoluera dans le groupe A, en compagnie de l'Egypte, du Niger et de la Mauritanie. Les Algériens entameront le tournoi le 20 juin face à la Mauritanie.

Le match d'ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes scindées en quatre groupes de quatre, opposera l'Egypte au Niger, invité, le 20 juin. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour le second tour du tournoi. La précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal.