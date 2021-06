Les judokas algériens Mustapha Yasser Bouamar et Kaouthar Ouallal ont été éliminés au premier tour de leurs catégories de poids, vendredi à Budapest en Hongrie, pour le compte des Championnats du monde de la discipline, qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août 2021) Dans la catégorie des -100kg, Mustapha Yasser Bouamar a été éliminé par le Bulgare Daniel Dichev dont le chemin s'est arrêté, en demi-finale, face à Adamian Arman de la Fédération russe de judo (RFJ), victorieux de deux tours, face respectivement, Jason Koster (Nouvelles-Zélande) et le Suédois Joakim Dvarby.

Pour sa part, l'Algérienne Kaouthar Ouallal n'a tenu que 2:05 face à la Néerlandaise Guusje Steenuis vainqueur par ippon. La Néerlandais affronte en demi-finale des -78kg, la Française Madeleine Malonga, pour une place en finale de la catégorie. La participation algérienne en individuel aux Mondiaux de Budapest prendra fin, samedi, avec l'entrée en lice de Sonia Asselah (+78 kg) qui affrontera au second tour, la vainqueur du combat entre Borjana Marjanac (Bosnie) et Mercedesz Szigetvari (Hong rie). Asselah avait été exemptée du 1er tour. Après six journées de compétition, seul l'athlète Waïl Ezzine (66 kg), avait réussi à passer trois tours, alors que le chemin des autres n'est pas aller au delà du premier. Chez les -90kg, Abderrahmane Benamadi, champion d'Afrique en titre, avait été écarté par le Sud-coréen Han Juyeop, au même titre qu'Amina Belkadi (-63 kg) face face à l'Autrichienne Magdalena Krssakova et Fethi Nourine (-73 kg) devant le Brésilien Edouardo Barbosa. Les Championnats du monde 2021 prendront fin dimanche avec les épreuves du "par équipes". Au total, 665 judokas (387 messieurs et 278 dames), représentant 118 pays, prennent part à cette compétition, considérée comme la dernière étape qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo.