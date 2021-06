Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi à Alger que les élections législatives étaient "un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique plus proche du citoyen qu'avant".

"A l'instar de tous les citoyens, j'ai accompli mon devoir électoral. C'est un deuxième jalon dans le processus de changement et d'édification d'une Algérie démocratique encore plus proche du citoyen qu'avant", en attendant la tenue "prochainement" des élections locales (APW et APC), qui se veulent "le dernier jalon de ce processus", a déclaré le président de la République au sortir du bureau de vote.

Et de poursuivre: "En ma qualité de Président et de citoyen, je crois résolument à l'article 7 de la Constitution stipulant que le peuple est la source de tout pouvoir, qui l'exerce à travers ses élus".