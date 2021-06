Les vice-présidents du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Koni et Abdullah Al-Lafi ont achevé, jeudi, leur visite officielle en Algérie, à l'occasion de laquelle "les derniers développements du dossier libyen ont été évoqués, notamment la gestion de la phase transitoire conformément à la feuille de route convenue et le dossier de la réconciliation nationale dans ce pays frère".

A leur départ de l'aéroport Houari-Boumediene, ils ont été salués par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Les deux membres du Conseil présidentiel libyen, avaient entamé, mercredi, une visite officielle en Algérie. A leur arrivée, ils ont été accueillis par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. Mercredi, ils ont été reçus par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, une opportunité pour "évoquer les derniers développements du dossier libyen, notamment la gestion de la phase transitoire conformément à la feuille de route adoptée".

Le Président Tebboune avait affirmé "le soutien sans limite de l'Algérie aux frères libyens pour la reconstruction de l'Etat libyen à même de préserver sa souveraineté et son unité", réitérant "la disposition de l'Algérie à abriter les rencontres de réconciliation nationale, en réponse aux demandes des frères libyens".

Les membres de la délégation libyenne ont adressé leurs remerciements au président de la République pour la position de l'Algérie et sa pleine disposition à offrir son appui au peuple libyen frère. A l'issue de l'audience, le vice-président du Conseil présidentiel libyen Abdullah Al-Lafi a indiqué que cette visite en Algérie intervient pour confirmer la profondeur des relations historiques algéro-libyennes, soulignant que ce qui lie les deux peuples algérien et libyen va au-delà des relations politiques, au regard des relations de fraternité et de communauté de destin à la faveur de la grande histoire de lutte et de hauts faits des ainés pour défendre la terre et résister au colonialisme de l'époque.

M. Abdullah Al-Lafi a adressé ses remerciements au président de la République ainsi qu'au Gouvernement et au peuple pour les positions de soutien à la stabilité de la Libye et la voie empruntée tout au long des dernières années concernant le refus de l'Algérie des solutions militaires en favorisant les solutions civiles et en préservant la souveraineté de la Libye.

Le responsable libyen a fait savoir que son pays aspire à fournir son soutien à l'Algérie en l'aidant à la recherche des solutions aux problèmes de la Libye, soulignant, en outre, "le rôle des frères Algériens dans le processus de paix, notamment lors de la prochaine période". "Nous attendons de l'Algérie qu'elle puisse nous aider dans les prochains processus de dialogue politique notamment lors de la prochaine période, et ce, en vue de la prochaine étape des élections en fin du mois de décembre 2021", a-t-il poursuivi.

Dans une entrevue accordée à la chaîne qatarie "Al Jazeera", diffusée mardi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé que l'Algérie a refusé que Tripoli "tombe aux mains des mercenaires", ajoutant qu'"elle était prête à intervenir d'une façon ou d'une autre pour empêcher sa chute".

"Quand nous avons dit que Tripoli était une ligne rouge, nous l'avons fait sciemment et les concernés ont saisi le message", a-t-il poursuivi, rappelant la position de l'Algérie qui a appelé, à la Conférence de Berlin, à la tenue d'élections générales en Libye sous l'égide des Nations Unies. "Les frères Libyens ont demandé à ce que la réconciliation libyenne se fasse e n Algérie, et c'est ce qu'a confirmé le chef du gouvernement d'union nationale en Libye lors de sa dernière visite en Algérie", a rappelé M. Tebboune .