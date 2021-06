Une start-up indienne Mylab Discovery Solutions vient de lancer un kit de test Covid à domicile, le premier du genre en Inde, et espère grâce à son dispositif peu coûteux contribuer au traçage du coronavirus parmi les quelque 1,3 milliard d'habitants du pays.

CoviSelf a été lancé au début du mois et est le premier kit de test à domicile approuvé en Inde, pays qui sort progressivement d'une puissante seconde vague de l'épidémie qui a submergé les hôpitaux et les crématoriums, avec près de 30 millions de personnes contaminées et plus de 350.000 morts.

Ces chiffres pourraient, selon de nombreux experts, être en réalité nettement supérieurs en raison de l'insuffisance des tests et des carences dans l'enregistrement de la cause des décès.

La start-up, qui produit aussi des tests PCR pour détecter les contaminations au VIH, estime qu'un accès étendu au CoviSelf, vendu 250 roupies (3,40 USD), pourrait réduire la pression sur des laboratoires débordés et améliorer le traçage des cas. Le kit se compose d'un écouvillon nasal et d'un QR code qui permet de se connecter à une application mobile qui donne le résultat en 15 minutes et l'envoie au Conseil indien de la recherche médicale, l'agence scientifique qui oriente la politique gouvernementale. "Il a été conçu pour que les gens puissent l'utiliser à la maison.

Le contenu du kit est très simple, la manière de l'installer est très simple, la manière de le réaliser est très simple", affirme Shrikant Pawar, chef du département Sérologie et Microbiome de l'entreprise Mylab. Dans l'usine de Mylab, située à Lonavla, dans l'ouest de l'Inde, des ouvriers masqués et gantés réalisent des tests de qualité sur les composants du kit avant de les expédier aux pharmacies du pays.

"Notre capacité de production actuelle est de dix millions de tests par semaine", indique M. Pawar , précisant que le test est également vendu en ligne. "Si la demande du marché croît, nous serons capables de produire plus de tests par semaine et nous prévoyons aussi d'aller à l'étranger, donc il va aussi être disponible sur les marchés internationaux", dit-il. Le kit n'étant toutefois accessible qu'aux utilisateurs de smartphones, son impact pourrait être limité en Inde en particulier si l'épidémie s'étend aux régions rurales, où les réseaux mobiles sont faibles et l'internet peu répandu.