Environ la moitié seulement des Etats américains fournissent encore des mises à jour quotidiennes sur les paramètres clés de l'épidémie de COVID-19 tels que les nouveaux cas, les décès, les hospitalisations et les vaccinations, une tendance qui inquiète certains experts en santé publique, a rapporté vendredi CNN.

Deux des baisses les plus importantes sont entrées en vigueur cette semaine, la Floride passant à une mise à jour par semaine et l'Alabama à deux à trois mises à jour par semaine, en fonction du type de données.

Selon Karen Landers, une responsable de la santé du département de la Santé de l'Alabama, la décision de l'Etat de publier des mises à jour moins fréquemment s'est accompagnée d'une diminution constante du nombre de cas quotidiens, de décès et d'hospitalisations.

"Les changements sont plus petits et moins spectaculaires, faute d'un meilleur mot", a-t-elle déclaré.

"Il est temps de recentrer nos efforts". Selon les données de l'Université Johns Hopkins, le nombre moyen de cas quotidiens de COVID-19 en Alabama a chuté d'environ 93% depuis le pic de janvier.

L'Etat a signalé en moyenne 321 cas et 12 décès par jour au cours de la semaine dernière.

Les données de l'Université Johns Hopkins ont également montré que le nombre moyen de cas signalés quotidiennement dans l'ensemble des Etats-Unis a chuté de plus de 90 % depuis le pic de janvier, pour atteindre près de 15.000 cas par jour, et est revenu aux niveaux observés pour la dernière fois en mars 2020.

Mais environ 300 personnes meurent encore chaque jour dans le pays.

Certains experts estiment que l'abandon des rapports quotidiens est prématuré.

"Pour autant que je sache, nous sommes toujours dans une urgence de santé publique en tant que pays", a ainsi noté Lori Tremmel Freeman, directrice générale de l'Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes. "Ce niveau n'a pas encore été abaissé".

Beth Blauer, directrice exécutive des Centres pour l'impact civique de l'Université Johns Hopkins, a pour sa part déclaré qu'elle s'attendait à un tel ajustement, mais qu'il se produit plus tôt et de manière plus forte qu'elle ne l'avait prévu.

Mme Blauer a souligné que son équipe et elle accordaient une attention particulière aux publications publiques et autres mises à jour des Etats concernant leurs données relatives à l'épidémie de COVID-19 pour gérer la qualité et la cohérence de leurs flux de données.

Ils ont remarqué des changements subtils à l'automne, les Etats commençant à réduire leurs rapports du week-end, mais elle a dit être surprise de la force de la tendance.

"Vous ne seriez pas humain si vous ne ressentiez pas de fatigue pandémique", a-t-elle déclaré.

"Mais je pense que c'est un peu prématuré".