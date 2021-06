Intervenant lors d'une conférence de presse, organisée au niveau du siège de la wilaya, dans le cadre de rencontres périodiques avec les représentants de la presse locale, ce directeur a déclaré que ''90 nids artificiels et 50 systèmes anti-nids ont été mis en place à travers différentes localités, où les cigognes séjournent pour la nidification, causant d'énormes désagréments au niveau des réseaux électriques''.

Rappelant que la région frontalière d'El Tarf est réputée comme étant ''une zone humide et une voie d'émigration des oiseaux, notamment les cigognes qui y séjournent et s'y reproduisent, causant des perturbations lors de la nidification sur les supports électriques et durant la période d'apprentissage au vol des oisillons'', la même source a fait état de ''multiples efforts et interventions'' effectués depuis le mois d'avril dernier pour ''atténuer ces effets à travers les points affectés de manière récurrente''.

S'inscrivant dans le cadre du plan d'action relatif au passage à l’été, lancé deux semaines avant le mois de Ramadhan dernier, les interventions des services de la Concession de distribution d'électricité et du gaz d'El Tarf ont également concerné, a ajouté M. Medjehed, la taille des nids de cigognes existants un peu partout dans cette wilaya de l'extrême Nord Est du pays, à l'image de Dréan, Sidi Kaci, Lac des oiseaux, Sebaa et El Chatt.

La même source a, en outre, fait savoir qu’un ''suivi hebdomadaire des postes sources a été mis en place, depuis le mois de Ramadhan afin d'anticiper les incidents et les perturbations qui peuvent survenir durant l'été prochain".

Et de détailler qu’en cas d’anomalie relevée, un contrôle des lignes touchées est effectué aussitôt par le district concerné en vue d'une prise en charge rapide de l'anomalie signalée. En plus de l'inspection de 180 km de lignes HTA, localisées à El Kala, Dréan et El Tarf, il a été procédé, durant la même période, à l'entretien de 240 km de lignes HTA auxquels s'ajoutent une opération dite "Siyana" ayant ciblé un total de 280 km.

Outre l’entretien des équipements des postes, souffrant de vétusté et du fort taux d'humidité que connaît la région, le plan d'action spécifique tracé à cet effet, a porté, a affirmé le directeur de la Concession d'El Tarf, sur l'élagage et l'abattage des arbres sous- lignes et le recensement des tranchées pare-feu en coordination avec les services des forêts.

Il a été, en outre, procédé à l'entretien d'une certaine de postes ainsi qu'au remplacement d'une vingtaine d'autres équipements de types réduit et classique, a précisé le même responsable qui a rappelé, dans ce cadre, que le réseau électrique HTA de la Concession de distribution d'El Tarf était à prédominance aérienne sur un total de 2.022 km.

Disposant d'une longueur de 1 593 km de lignes HTA aériennes, soit un taux de 79 % de la longueur totale pour seulement 430 km de réseaux HTA souterrains, représentant 21 % du réseau que compte la Concession qui dispose aussi d'un réseau basse tension s'étalant sur un total de 2267 km, dont 92 % sont des lignes aériennes, la wilaya d'El Tarf compte, a-t-on encore rappelé, 733 postes livraisons dont 176 sont de type classique.

Aussi, l'accent a été mis sur les multiples campagnes de sensibilisation et d'information menées depuis quelques temps en direction de l'ensemble des abonnés de cette wilaya en vue de les inciter à s'acquitter de leurs factures impayées et le renforcement de la communication et l'écoute de leurs préoccupations pour une amélioration continue des prestations.

Lors de cette rencontre avec les représentants de la presse locale, les directions des ressources en eau, l'Algérienne des eaux, la jeunesse et des sports, le commerce, le tourisme, la culture et les arts ont, de leur côté, passé en revue les préparatifs en cours en prévision de l'ouverture de la saison estivale, à partir du 1er juillet prochain, retardée cette année en raison de la conjoncture sanitaire liée à la Covid-19.