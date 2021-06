Les ventes automobiles en Chine ont atteint 10,88 millions d'unités durant les premiers cinq mois de 2021, soit une hausse de 36,6% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM).

Les ventes de véhicules de tourisme ont progressé de 38,1% sur un an, à 8,44 millions d'unités au cours des cinq premiers mois de l'année, précise la CAAM dans un communiqué.

En mai, les ventes automobiles en Chine, le premier marché automobile mondial, ont totalisé 2,13 millions d'unités, soit une baisse de 3,1% en base annuelle. Lourdement frappé il y a un an par les restrictions de déplacement imposées pour freiner la propagation de la pandémie, le marché automobile chinois s'est progressivement rétabli au second trimestre, en même temps que le reste de l'économie du pays, l'épidémie ayant été largement maîtrisée.

Les ventes de voitures profitent d'un contexte économique favorable en Chine, la seule grande économie mondiale à échapper à la récession en 2020, avec un taux de croissance estimé par le Fonds monétaire international à 1,9%.