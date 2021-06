L'Université Djillali-Liabes de Sidi Bel Abbès a enregistré des performances dans le classement mondial des domaines académiques, appelé classement de Shanghai, dans son édition de 2021, a indiqué mercredi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans un communiqué. L'université algérienne a ainsi été classée dans les domaines du Génie civil à la position 101 sur 150, du Génie mécanique à la position 201 sur 300 et des sciences des matériaux à la position 301 sur 400, a précisé le ministère, estimant que cela "traduit la qualité des travaux de recherche de nos chercheurs scientifiques". Le ministère a, également, salué la politique nationale visant à encourager les chercheurs algériens à publier leurs travaux de recherche dans des revues scientifiques indexées dans des bases de données de référence mondiale, dans le but de les promouvoir vers l'excellence. Le classement de Shanghai est un classement académique des universités publié par l'Université Jiao Tong (Chine) depuis 2003. Pour l'année 2021, ce classement a concerné des t ravaux de recherches universitaires dans 54 domaines dont les sciences de la nature, l'ingénierie, les sciences médicales, les sciences de la vie et les sciences sociales.