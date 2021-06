Ont pris part à cet hommage coïncidant avec la journée nationale de l'artiste (8 juin), la ministre de la Culture et des arts, Mme Malika Bendouda et une pléiade d'artistes.

A cette occasion, Mme Bendouda a loué la performance et les créations de l'artiste, des décennies durant, et sa valeureuse contribution en termes de formation, notamment à la tête de l'Ecole d'architecture et des beaux arts d'Alger (1962-1982), dont il était le premier directeur après l'indépendance.

L'artiste Bachir Yellès qui a tenu a assister à cette cérémonie s'est dit très content de cette initiative organisée sous le patronage de la ministre de la Culture.

L'exposition à laquelle prennent part plus de 50 plasticiens retrace les différentes étapes d'évolution de l'art plastique en Algérie, et partant les différen tes écoles et méthodes utilisées. Plusieurs célèbres artistes ont assisté à cette grande manifestation dont Abderrahmane Aidoud, Belkahla Mustapha, le calligraphe Abdelkader Boumala, Cherifi Mohamed, Karim Serkoua, Habiba Ben Sekhar, Fatiha Beskar et Safia Zoulid. Né en 1921 à Tlemcen où il a poursuivi ses études, Bachir Yellès a rejoint en 1943 l'Ecole des beaux arts à Alger. En 1944, M. Yellès a participé à la première exposition de dessin et de mosaïques avant d'organiser, en 1948 sa première exposition personnelle à Tlemcen. En 1958, il a obtenu le diplôme des beaux arts à Paris avant de participer en 1962 à la première exposition après l'indépendance. Bachir Yellès a également occupé le poste de directeur de l'école nationale des beaux arts à Alger de 1962 à 1982. Il a été également nommé en tant que directeur du musée des beaux arts en 1975. De son côté, Abdelkader Boumala a indiqué que les anciens étudiants de l'école des beaux arts avaient veillé à la participation à cette exposition pour consacrer cette belle tradition en reconnaissance des apports des talentueux créateurs dans divers domaines. La manifestation se poursuit jusqu'au 12 septembre coïncidant avec le 100e anniversaire de l'artiste.