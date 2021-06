Les négociations entre la délégation du gouvernement afghan et les talibans ont repris, mercredi, dans la capitale qatarie, Doha, ont rapporté des médias.

Les délégations des talibans et du gouvernement afghan "avaient tenu une nouvelle réunion au Qatar, où elles avaient discuté de l'accélération des pourparlers visant à établir le processus de paix en Afghanistan", selon des agences de presse. En avril dernier, le Président américain a annoncé que son administration mettrait fin à la présence des forces américaines en Afghanistan, d'ici septembre prochain, avant la commémoration des attentats du 11 septembre (2001). Avec la médiation qatarie, le 12 septembre 2020, des négociations de paix historiques ont débuté à Doha entre le gouvernement afghan et les talibans, sous les auspices des Etats-Unis, pour mettre fin au conflit en Afghanistan. Le Qatar avait déjà joué le rôle de médiateur dans les négociations entre Washington et les talibans, qui ont abouti à la signature d'un accord historique fin février 2020, portant sur le retrait progressif des Etats-Unis de l’Afghanistan et sur l’échange des prisonniers.