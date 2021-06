Le ministre iranien des Affaires étrangères, mohammad Javad Zarif, a déclaré que la guerre n'est pas la solution à la crise yéménite, soulignant la nécessité de lever le siège du peuple yéménite et de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Au cours d'une réunion avec l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen Griffiths sur la crise yéménite et des moyens d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays, Zarif a souligné la nécessité de lever le siège du peuple yéménite et de faciliter la fourniture d'une aide humanitaire.

Tout en affirmant que "la guerre n'est pas la solution à la crise yéménite", il a ajouté : "Nous ne pouvons mettre fin à la situation misérable actuelle au Yémen, qui n'a exposé le peuple yéménite à une catastrophe humanitaire que par le dialogue politique et des moyens pacifiques".

Au cours de la réunion, Griffiths a informé le ministre iranien des Affaires étrangères des résultats de ses entretiens avec les parties concernées sur la crise yéménite. La guerre au Yémen en cours pour la sixième année a coûté la vie à 233 000 personnes, tandis que 80% de la population d'environ 3 0 millions de personnes dépend de l'aide pour survivre dans la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies.